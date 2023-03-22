مصرف قطر المركزي يرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس

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رفع مصرف قطر المركزي سعر فائدة الإقراض 25 نقطة أساس.
جاء ذلك في أعقاب رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بـ0.25% (25 نقطة أساس) للمرة التاسعة على التوالي لتصبح عند نطاق من 4.75%- 5%.
وكان مصرف قطر المركزي، في فبراير الماضي، قد ثبت سعر فائدة الإيداع عند 5% وفائدة الاقتراض عند 5.5%.
وفي فبراير الماضي، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة 25 نقطة أساس (0.25%)، لتكون في نطاق 4.5%- 4.75%، ليكون بذلك قد رفع أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي.