مصرف قطر المركزي يرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس

رفع مصرف قطر المركزي سعر فائدة الإقراض 25 نقطة أساس.

أسعار الفائدة

جاء ذلك في أعقاب رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بـ0.25% (25 نقطة أساس) للمرة التاسعة على التوالي لتصبح عند نطاق من 4.75%- 5%.

وكان مصرف قطر المركزي، في فبراير الماضي، قد ثبت سعر فائدة الإيداع عند 5% وفائدة الاقتراض عند 5.5%.

قرارات مماثلة

وفي فبراير الماضي، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة 25 نقطة أساس (0.25%)، لتكون في نطاق 4.5%- 4.75%، ليكون بذلك قد رفع أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي.