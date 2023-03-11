مصر ترحب باستئناف العلاقات بين السعودية وإيران

أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم السبت، موقفها الداعم والمرحب بعودة العلاقات بين المملكة وإيران، وأكد بيان للرئاسة المصرية تقديره للخطوة المهمة لاستئناف العلاقات بين البلدين.

مردود إيجابي للاتفاق

وقالت الرئاسة المصرية، في بيانها اليوم: نقدر الخطوة المهمة لاستئناف العلاقات بين السعودية وإيران، وأضافت: “نتطلع إلى أن يكون للاتفاق مردود إيجابي إزاء سياسات إيران”.

من جهته، قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، اليوم السبت، إن عودة العلاقات بين السعودية وإيران خطوة هامة نحو الاستقرار والازدهار في المنطقة.

ترحيب إماراتي

ونشر وزير الخارجية الإماراتي تغريدة، عبر تويتر اليوم السبت، مفادها: “عودة العلاقات بين السعودية الشقيقة وإيران خطوة هامة للمنطقة نحو الاستقرار والازدهار”.

وكان المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات قد عبر أمس الجمعة عن ترحيبه باتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران.

رؤية المملكة

وأكد وزير الخارجية، فيصل بن فرحان، أن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران يأتي انطلاقًا من رؤية المملكة القائمة على تفضيل الحلول السياسية والحوار.

وأوضح وزير الخارجية، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أمس، أن ذلك يأتي حرصًا من المملكة على تكريس الحلول السياسي في المنطقة، لافتًا إلى أن المنطقة يجمعها مصير واحد وقواسم مشتركة تجهل من الضرورة أن تتشاركها الدول سويًّا لبناء نموذج للازدهار والاستقرار لتنعم به شعوب المنطقة.