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جنحت سفينة MSC ISTANBUL خلال رحلتها من ماليزيا للبرتغال

مصر تنجح في تعويم السفينة العالقة بقناة السويس

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٠ مساءً
مصر تنجح في تعويم السفينة العالقة بقناة السويس
المواطن - فريق التحرير

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نجحت قناة السويس المصرية، في تعويم سفينة الحاويات العالقة.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة قناة السويس، يوم الأحد، عن جنوح سفينة حاويات في القناة المصرية، من دون أن تؤثر على سير حركة المرور في الممر المائي.

أعمال الإنقاذ مستمرة

وكشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن أعمال الإنقاذ البحري مستمرة للتعامل مع جنوح لسفينة الحاويات MSC ISTANBUL، وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى البرتغال.

وأفاد المسؤول المصري أنه “بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بجنوح السفينة في الكيلو متر 78 ترقيم قناة، تم الدفع على الفور بأربعة قاطرات لتعويم السفينة شملت كلاً من القاطرة بورسعيد بقوة شد 95 طنًا والقاطرات مساعد 1 ومساعد 2 والقاطرة مساعد 5، ومن المقرر انضمام القاطرة بركة 1 للمشاركة في أعمال التعويم.

عدم تأثر حركة الملاحة

وطمأن ربيع الجميع بشأن عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة من هذا الموقف الطارئ حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بتحويل عبور السفن من القناة الغربية إلى القناة الشرقية.

وأكد ربيع امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.

 

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