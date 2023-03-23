مصر تودع أشهر مقدمي برامج الأطفال الإذاعية أبلة فضيلة

سادت حالة من الحزن مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما فارقهم صوت دافئ طالما تربوا عليه في الإذاعة المصرية، حيث غيب الموت، اليوم الخميس، الإذاعية المصرية الشهيرة فضيلة توفيق عبد العزيز والمعروفة بـ”أبلة فضيلة” في كندا عن عمر يناهز الـ94 عامًا.

حزن مواقع التواصل

وكتبت ريم إبراهيم ابنة الإذاعية الراحلة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: ادعوا لأمي بالرحمة، البقاء لله، توفيت إلى رحمة الله الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق عبدالعزيز، أبلة فضيلة.

وانهالت تعليقات المشاهير ومرتادو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فور نشر خبر رحيلها، اليوم الخميس، وفي مقدمتهم المطرب مدحت صالح، الذي قال عبر تويتر “إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. أنعى الإذاعية الكبيرة الأستاذة أبلة فضيلة أول من قدمتني في الميكروفون الإذاعي”.

وعبرت الإعلامية رشا قنديل عن حزنها، عبر حسابها في تويتر، وقالت: أصل الحواديت وداعًا أبلة فضيلة توفيق .. أستاذة الخيال الطفل البكر.. وشقيقة الرائعة الصديقة الفقيدة الأستاذة محسنة توفيق”.

أصل الحواديت

وداعا أبلة فضيلة توفيق .. أستاذة الخيال الطفل البكر.. وشقيقة الرائعة الصديقة الفقيدة الأستاذة محسنة توفيق💚💚 pic.twitter.com/L4RP0TNQeW — رشا قنديل (@QandeelRasha) March 23, 2023

مسيرة أبلة فضيلة في برامج الأطفال

وتعد أبلة فضيلة واحدة من أشهر مقدمي برامج الأطفال في الإذاعة المصرية، وقدمت الكثير من البرامج المميزة للأطفال، وهي من مواليد 4 يناير 1929، كانت قد تخرجت في كلية الحقوق وتعلمت على يد “بابا شارو” الإذاعي المصري الشهير مقدم برامج الأطفال.

وعلى الصعيد العملي بدأت أبلة فضيلة عملها في مكتب محاماة، لكن في عام 1953 كانت قد قابلت الإذاعي “بابا شارو” واسمه الحقيقي محمد محمود شعبان، وأعربت له عن أمنيتها في أن تكون يومًا ما مذيعة للأطفال.

علامة في تاريخ الإذاعة المصرية

وبالفعل حققت أبلة فضيلة حلمها، وتم تعيينها في الإذاعة وبدأت بقراءة نشرة الأخبار، وبعد تدريب وعمل على مدار ست سنوات انتقلت للعمل في التلفزيون.

وفي عام 1959 تحقق حلمها بالعمل مع بابا شارو، كما أصبح لها برنامج آخر وهو برنامج غنوة وحدوتة. وعلى الصعيد الشخصي فهي شقيقة الفنانة الراحلة محسنة توفيق، وكانت قد ولدت لأم تركية ولها شقيقتان وشقيق واحد.