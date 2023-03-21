مصر والإمارات تعلنان الخميس غرة شهر رمضان 1444

أعلنت مصر والإمارات، مساء اليوم الثلاثاء، تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1444.

وذكرت دار الإفتاء المصرية أنه قد تحقق لديها شرعًا من نتائج الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوت رؤية هلالِ شهر رمضان للعام 1444هـ، وبذلك يكون بعد غد الخميس هو أول أيام شهر رمضان لعام 1444 هجريًّا.

من جانبها، أعلنت لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان بالإمارات، أن غدًا الأربعاء المتمم لشهر شعبان وأن أول أيام شهر رمضان المبارك في الإمارات يكون الخميس 23 مارس.

جاء ذلك بعد اجتماع لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك اليوم الثلاثاء، بعد صلاة المغرب، في دائرة القضاء بأبو ظبي.

السعودية وقطر

وكانت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية أعلنت أن يوم غدٍ الأربعاء الموافق 22 مارس 2023م، هو المكمّل للثلاثين من شهر شعبان وأن يوم الخميس المقبل هو غرة شهر رمضان 1444هـ.

كما أعلنت قطر، مساء اليوم الثلاثاء أيضًا، تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1444.

ووفقًا لوكالة الأنباء القطرية، أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف، أن يوم غدٍ الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان 1444هـ، والخميس سيكون غرة شهر رمضان المبارك.