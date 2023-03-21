Icon

حراك ونهضة رياضية كبرى في المملكة.. السعودية وجهة عالمية Icon ريما بنت بندر تزور رائدي الفضاء السعوديين في هيوستن Icon الخادمة المنزلية سفير للتواصل بين مجتمعين Icon واشنطن تستدعي سفير إسرائيل بعد الخطوة الاستفزازية Icon رئيس الوزراء الماليزي يصل جدة لأداء مناسك العمرة Icon بلوغر مصرية بعد فقدانها البصر: يوجد أمل Icon طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر Icon 190 وظيفة شاغرة بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة Icon شخص يحرق مُصلياً بعد خروجه من المسجد في إنجلترا Icon استمرار الأجواء الباردة على معظم مناطق المملكة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بعد تعذر رؤية الهلال

مصر والإمارات تعلنان الخميس غرة شهر رمضان 1444

الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٧ مساءً
مصر والإمارات تعلنان الخميس غرة شهر رمضان 1444
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت مصر والإمارات، مساء اليوم الثلاثاء، تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1444.

وذكرت دار الإفتاء المصرية أنه قد تحقق لديها شرعًا من نتائج الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوت رؤية هلالِ شهر رمضان للعام 1444هـ، وبذلك يكون بعد غد الخميس هو أول أيام شهر رمضان لعام 1444 هجريًّا.

من جانبها، أعلنت لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان بالإمارات، أن غدًا الأربعاء المتمم لشهر شعبان وأن أول أيام شهر رمضان المبارك في الإمارات يكون الخميس 23 مارس.

جاء ذلك بعد اجتماع لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك اليوم الثلاثاء، بعد صلاة المغرب، في دائرة القضاء بأبو ظبي.

السعودية وقطر

وكانت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية أعلنت أن يوم غدٍ الأربعاء الموافق 22 مارس 2023م، هو المكمّل للثلاثين من شهر شعبان وأن يوم الخميس المقبل هو غرة شهر رمضان 1444هـ.

كما أعلنت قطر، مساء اليوم الثلاثاء أيضًا، تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1444.

ووفقًا لوكالة الأنباء القطرية، أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف، أن يوم غدٍ الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان 1444هـ، والخميس سيكون غرة شهر رمضان المبارك.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المظاهرات تجتاح النمسا احتجاجًا على إرسال أسلحة لأوكرانيا
العالم

المظاهرات تجتاح النمسا احتجاجًا على إرسال أسلحة...

العالم
لقطات من انطلاقة اليوم الأول لـ بطولة الشطرنج
الرياضة

لقطات من انطلاقة اليوم الأول لـ بطولة...

الرياضة
وزير الدفاع الروسي وسط جبهة القتال في أوكرانيا
العالم

وزير الدفاع الروسي وسط جبهة القتال في...

العالم
عبدالفتاح عسيري يقترب من مغادرة النصر
الرياضة

عبدالفتاح عسيري يقترب من مغادرة النصر

الرياضة
حادث بموكب عمران خان أثناء توجهه لمحكمة باكستان
تقارير

حادث بموكب عمران خان أثناء توجهه لمحكمة...

تقارير
تويتر يفصل الموظفة المتفانية صاحبة العلامة الزرقاء
تكنولوجيا

تويتر يفصل الموظفة المتفانية صاحبة العلامة الزرقاء

تكنولوجيا
جماهير ريال مدريد تطلب رحيل ألابا وتُنصف كريم بنزيما
الرياضة

جماهير ريال مدريد تطلب رحيل ألابا وتُنصف...

الرياضة
انفجار منجم فحم يودي بحياة 6 أشخاص بباكستان
العالم

انفجار منجم فحم يودي بحياة 6 أشخاص...

العالم