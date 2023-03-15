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مصممون أزياء سعوديون تخطت إبداعاتهم للعالمية

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢١ مساءً
مصممون أزياء سعوديون تخطت إبداعاتهم للعالمية
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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ارتدى نجوم ومشاهير العالم أزياءً بأنامل مصممين سعوديين، بعدما ذاع صيتهم في المحافل الفنية العالمية، ومن بين هؤلاء المشاهير بيونسيه وديبيكا بادوكون وعارضة الأزياء الأمريكية غريس إليزابيث.

فستان من تصممي إيمان العجلان

إيمان العجلان ويوسف أكبر

وتسلط  دور الأزياء العالمية الضوء على مصممي الأزياء السعوديين الذين نجحوا في فرض تصميماتهم وإبداعاتهم على الريد كاربت في أحداث فنية عالمية، ومن ضمن هؤلاء المصممين السعوديين إيمان العجلان، ومحمد آشي ويوسف أكبر.

مصمم الأزياء السعودي يوسف أكبر

ووضع مصممو الأزياء السعوديين بصمة في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ75، بل جاء حضور المصممين السعوديين لافتاً للأنظار أيضاً، بأزياء ارتدتها النجمات على السجادة الحمراء، حيث تألقت عارضة الأزياء الأمريكية غريس إليزابيث، بفستان ذهبي للمصممة السعودية إيمان العجلان، وارتدت أيضاً فستاناً أسود للمصمم السعودي محمد آشي، كما ظهرت المؤثرة السعودية نجود الرميحي على السجادة الحمراء بإطلالة هي كذلك من المصمم السعودي آشي.

وارتدت مؤثرة الموضة الهندية معصوم ميناوالا، التي يتابعها على «إنستغرام» أكثر من 1.2 مليون، فستاناً زاهي اللون للمصمم السعودي يوسف أكبر.

محمد آشي

المصمم محمد آشي

وفي السياق ذاته، بدأ آشي حياته المهنية في الخارج، حيث تدرب في الولايات المتحدة وعمل لدى جيفنشي ومصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب قبل أن يستقر في فرنسا. الآن، مع مرور المملكة بتغيرات اجتماعية بالغة الأهمية، فقد تم الترحيب به داخل المملكة كموجه لهيئة الأزياء، والتي تم إنشاؤها في عام 2020 للمساعدة في بناء صناعة محلية قوية للأزياء والموضة.

وصنع محمد محمود آشي، الشاب الحائز على جوائز محلية وعالمية، لنفسه مكانة متميزة من خلال اختلافه عن البقية. وتتميز عروضه بقصة يرويها، وما تقوم به دار أزياء Ashi Studio هو سرد القصص من خلال التفاصيل التي تهم مرتديها ومهارة تصميم الأزياء نفسها مع همسة خيالية أو إعلان جريء.وقد قدم مؤخراً عرضه للأزياء الراقية في باريس، مما ترك بصمته المميزة.لم يكن حضور محمد آشي بمحض الصدفة فقد كان ينوي تقديم مجموعة لها تاريخ وحدث خاص بها كما يفعل دائماً.

أسبوع الموضة في باريس

قدّمت دار “آشي” Ashi السعودية مجموعتها من الأزياء الراقية لربيع وصيف 2023 على هامش فعاليات أسبوع باريس للموضة في يناير الماضي، ومن المعروف عن المصمم السعودي محمد آشي سعيه لأن يروي القصص عبر تصاميمه المنفّذة بمهارة وإتقان. وهذا ما قام به هذه المرة أيضاً في مجموعته من أزياء الكوتور الخاصة بربيع وصيف 2023، والتي أطلق عليها عنوان Moonlight and Dust أي “ضوء القمر والغبار”.

واستلهم آشي تصاميمه من قصة ملحميّة تجمع بين عاشقين هما بينيلوب وأوريان ضائعان في عوالم نائية. تتواجد بينيلوب في أرض مقفرة دمّرها الغبار، وهي تتوق للوصول إلى القمر حيث يتواجد حبيبها، ولذلك نجدها تجمع الغبار والرماد تحت أشعة الشمس الحارقة لإقامة جبل عالٍ بما يكفي يمكّنها من الوصول إلى حبّها بين النجوم.

الرياض ستصبح عاصمة الموضة

ولا شك في الفرص التي أتاحتها هيئة الأزياء السعودية للمبدعين الشباب، مثل ريم الصبحان البالغة من العمر 27 عامًا، والتي تزين أزيائها الأحداث المحلية الآن.

وقالت ريم الصبحان لفرانس برس في ورشة عمل بالرياض: “منذ بداية دراستي ظللت أكرر جملة كنت أؤمن بها حقًا، الرياض ستصبح واحدة من أهم عواصم الموضة”.وتجد الصبحان فرصتها في الأحداث الترفيهية التي تشهدها المملكة مثل الحفلات الموسيقية، والمهرجانات، مما يعني أن المملكة تفتح الباب واسعًا أمام تصاميم الشباب السعودي ليتم عرضها على الريد كاربت بشكل دائم.

هيئة الأزياء السعودية

قال بوراك شاكماك، رئيس هيئة الأزياء السعودية، إنه تم إرساء أسس الصناعة منذ فترة طويلة، وأضاف في تصريحات لوكالة فرانس برس: “العديد من المبدعين المحليين قاموا ببناء شركات أزياء في العشرين أو الثلاثين عامًا الماضية للسوق المحلي، والآن يمكن للناس أن يروا أن هناك المئات من العلامات التجارية، مرتبطة جدًا بثقافتهم ولكنها أيضًا مستوحاة من الموضة العالمية”.

وأعلنت هيئة الأزياء السعودية الدور المنوط لبوراك، وهو  وضع استراتيجيات لتطوير قطاع الأزياء في المملكة، ودعم المواهب الشابة في مجال تصميم الأزياء.، بالإضافة إلى تشكيل استراتيجية وطنية لتحقيق الأهداف الموضوعة لوزارة الثقافة، وخطتها للارتقاء بالمستوى الثقافي والذوق لأهل المملكة.

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