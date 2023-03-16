مصور فرنسي زار السعودية قبل 46 عامًا: المملكة تعيش نهضة تنموية

أبدى مصور فوتوغرافي فرنسي زار المملكة قبل 46 عامًا، إعجابه بما شاهده اليوم من تطور سريع في المشاريع الحضارية والتنموية والسياحية والزراعية وكافة المجالات في عهد حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، مستذكرًا أول زيارة للمملكة لتوثيق المشروعات التنموية، والحياة الاجتماعية، والثقافة المحلية القديمة بعدسة كاميراته التي التقط بها أكثر من 160 ألف صورة فوتوغرافية في مختلف مناطق المملكة ومنها منطقة نجران.

العودة لنجران

والتقت وكالة الأنباء السعودية (واس) مع المصور الفوتوغرافي الفرنسي تشيكوف مينوزا، الذي زار نجران مؤخرًا، وتحدث عن زياراته للسعودية منذ عام 1977م، وقال: “أنا سعيد جدًا بالعودة للمملكة والعودة إلى نجران، لقد مضى وقت طويل عندما أتيت لأول مرة للمملكة منذُ 46 عاماً مضت، عندما طُلب مني تصوير التنمية والتطور في المملكة حيث صورت المباني الحديثة والجامعات، ومنها جامعة البترول والمعادن، وكذلك سد وادي نجران وغيرها من المشاريع بمختلف المناطق، كما التقطت صوراً للثقافة المحلية الخاصة بالتقاليد القديمة في البلاد للصحراء والمباني الطينية والزراعة والفنون الشعبية التي كنت أعدها -آنذاك- كنزاً ثقافياً يمثل قلب المملكة النابض بالحياة والقصص التي تهم العالم.

وبعد ما أنهى المصور مينوزا عمله في تصوير المشاريع التنموية -آنذاك-، تجول بين مناطق المملكة، وصولاً إلى منطقة نجران، التي جذبته بما تمتلكه من مزارع نخيل وبيوت طينية وفنون شعبية، حيث بدأ في توثيق الحياة الاجتماعية والثقافية والسياحية بها، وبعد عودته لفرنسا جمع تلك الصور وأصدر كتاباً مصوراً عن نجران يحوي جميع العادات والتقاليد والتراث العمراني والزراعة والصناعة والمواقع الأثرية، حيت تمت طباعة عشرة آلاف نسخة منه.

تطورات سريعة

وأشار المصور الفرنسي، إلى التغير الكبير الذي تشهده المملكة حيث أبدى إعجابه بالتطور والتنمية الحضارية بها، خصوصاً خلال السنوات الخمس الماضية، مبيناً أن المملكة شهدت تطورات سريعة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

وأشاد تشيكوف مينوزا بالشعب السعودي وطيبته وكرمه، وهي إحدى خصالهم العربية الأصيلة، مبديًا إعجابه بتمكين المرأة وتوليها مناصب قيادية ومشاركتها في بناء المجتمع السعودي.

يُذكر أن المصور الفرنسي تشيكوف صدر له كتاب بعنوان “نجران ” جمع فيه صورًا عن المنطقة وما تتمتع به من مقومات أثرية وثقافية وسياحية حيث اشتمل على الزراعة وفن العمارة، والفنون والتقاليد، والحياة في الصحراء، ونجران الحديثة مع شرح للصور والخرائط ومعلومات عن نجران، وطبع الكتاب باللغتين العربية والإنجليزية.