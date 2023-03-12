مصور فرنسي يعود لـ نجران بعد 45 عامًا لتوثيق تراثها

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عبر المصور الفرنسي تشيكوف مينوزا ، عن سعادته من زيارة نجران مرة أخرى، بعد مرور 45 عامًا ملتقطًا عدة صور لتوثيق المنطقة لجيل من الشباب، تزامنًا مع احتفائه بكتابه “نجران روضة الصحراء”.
المصور العالمي الفرنسي تشيكوف مينوزا، يزور #نجران بعد 45 عاما، ويحتفي بكتابه "نجران روضة الصحراء"
عبر :@2266mariam pic.twitter.com/PUJnO4Zt5n
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 12, 2023
وتبرز صور المصور الفرنسي مدى ارتباط المواطن السعودي بوطنه وأرضه، كما حرص المصور عقب عودته إلى باريس إلى تخليد التراث النجراني، من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة في فرنسا.
وقال مينوزا في لقاء مع “العربية”، إنه عقب عودته التقى بالعديد من العوائل، بعد غياب لفترة طويلة، مضيفاً أنه جاء لعرض مجموعة من الصور التي التقطها لمنطقة نجران، لكي يشاهدها جيل الشباب.