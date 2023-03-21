مطار القيصومة يستقبل أول رحلة دولية من دبي

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استقبل مطار القيصومة بمحافظة حفر الباطن، اليوم الثلاثاء، أول رحلة دولية قادمة من مدينة دبي الإماراتية.
فيديو | مطار القيصومة يستقبل أول رحلة دولية قادمة من دبي#الإخبارية pic.twitter.com/CbdpkTMNsy
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 21, 2023
وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، استقبال مطار القيصومة، اليوم الثلاثاء، أول رحلة دولية قادمة من دبي، حيث تم لها ﺑروﺗوﮐول التحية المائية.
وفي أكتوبر الماضي، افتتح أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، توسعة مطار القيصومة الإقليمي بحضور محافظ حفر الباطن ووزير النقل ورئيس هيئة الطيران المدني.