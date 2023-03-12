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انطلقت المسيرة من أمام المصرف المركزي

مظاهرات في لبنان احتجاجًا على الأوضاع المعيشية

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٢ مساءً
مظاهرات في لبنان احتجاجًا على الأوضاع المعيشية
المواطن - فريق التحرير

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تظاهر اللبنانيون في بيروت رفضًا لسياسية الإفقار والتجويع ودولرة الاقتصاد في ظل تردي الأوضاع المعيشية، وانطلقت صباح اليوم الأحد مسيرة احتجاجية من أمام المصرف المركزي في شارع الحمراء باتجاه مجلس النواب.

لبنان لن يتحمل طويلًا

ومنذ انهيار شبكة الكهرباء الحكومية في لبنان، اضطرت الكثير من العائلات المنتمية للطبقة المتوسطة والعاملة إلى إنفاق معظم دخلها الشهري على مولدات كهرباء خاصة.

مظاهرات في لبنان احتجاجًا على الأوضاع المعيشية

مع ذلك، يعيشون بدون كهرباء طوال نصف اليوم تقريبًا، بحسب تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس الماضي، ويهدد هذا الوضع بتعميق الفقر في هذا البلد المتوسطي الصغير المنغمس في انهيار اقتصادي مدمر.

وفي وقت سابق، حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، من أن لبنان لن يتمكن من احتمال الأزمة التي يمر بها طويلًا، مضيفًا أن المواطن اللبناني لا يستطيع أن يغفل أن الأزمة التي يعيشها لبنان ليست وليدة اللحظة، بل هي نتيجة تراكمات امتدت لسنوات.

تزايد عمليات الانتحار في لبنان

وقال تقرير حديث صدر عن الدولية للمعلومات، إن مراجعة حوادث الانتحار بالأرقام تفيد بتراجعها خلال العام 2022 إلى 139 مقارنة بالعام 2021 الذي سجل 145 حادثة انتحار.

وقد وصل متوسط حوادث الانتحار سنويًا خلال الأعوام 2013 إلى 2022 إلى 143 حادثة، ويضيف التقرير بأن العدد الأكبر سُجّل في العام 2019 إذ بلغ 172 حادثة، أما العدد الأدنى فهو 111 حادثة سجلت في العام 2013.

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