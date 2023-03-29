معتمرة تجهش بالبكاء: يارب أصلح حال سوريا وبابا

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أجهشت معتمرة سورية بالبكاء بعد أدائها العمرة للمرة الأولى اليوم الأربعاء ودعت الله بأن يصلح حال سوريا ويفك أسر والدها.
فيديو | بالدموع..
معتمرة سورية تدعو لإصلاح حال سوريا وفك أسر والدها#من_الحرم#الإخبارية pic.twitter.com/xReOhhJTGY
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 29, 2023
وقالت المعتمرة في مداخلة مع قناة الإخبارية إنها شعرت بانشراح القلب والأجواء الروحانية في أول عمرة لها في حياتها.
ورفعت أكف الضراعة لله عز وجل أن يصلح حال سوريا ويصلح حال والدها وهنا لم تتمالك نفسها وأجهشت بالبكاء.