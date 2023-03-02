يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات المعتمرين لتأدية نسك العمرة، وتقديم كل الخدمات لهم بجودة عالية، وفقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.
ختام الجولة الـ19 بدوري روشن بمباراتين السبت معتمرة عراقية تروي قصة إنقاذ الأطباء لزوجها من جلطة: ما قصرتوا 3 أعراض مقلقة تُنذر بمشاكل في السمع فيصل فجر سلاح الوحدة بدوري روشن انتشال كلب من تحت الأنقاض بأنطاكيا بعد 23 يومًا المرور: تقيدوا بـ 5 متطلبات قبل السفر بالمركبة بوتين: ما حدث في بريانسك الحدودية عمل إرهابي إحصائية تُحفز الفتح والطائي 5 مخالفين في قبضة الأمن لحيازتهم حطبًا محليًا كواليس اكتشاف الممر السري لـ هرم خوفو
روت معتمرة عراقية قصة إنقاذ الجهات الطبية في منطقة حائل زوجها من إصابة بجلطة أثناء رحلة العمرة، معربة عن شكرها للمملكة على دعمهما.
وحسب قناة “العربية”، قالت المعتمرة إن زوجها أصيب بجلطة في الأتوبيس وتم نقله إلى مستشفى في حائل، حيث حصل على الرعاية الطبية اللازمة.
ووجهت شكرها للمملكة والدعم الإنساني الكبير الذي وجدته، قائلة: “ما قصرتوا معنا الله يحفظكم حكومة السعودية”.
وتعد هذه الحالة من الحالات الطارئة التي يتم استقبالها طوال الـ24 ساعة في المستشفيات، حيث يتم تقديم الرعاية وكافة الخدمات الطبية للمرضى.
يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات المعتمرين لتأدية نسك العمرة، وتقديم كل الخدمات لهم بجودة عالية، وفقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.