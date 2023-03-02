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معتمرة عراقية تروي قصة إنقاذ الأطباء لزوجها من جلطة: ما قصرتوا

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٨ مساءً
معتمرة عراقية تروي قصة إنقاذ الأطباء لزوجها من جلطة: ما قصرتوا
المواطن - فريق التحرير

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روت معتمرة عراقية قصة إنقاذ الجهات الطبية في منطقة حائل زوجها من إصابة بجلطة أثناء رحلة العمرة، معربة عن شكرها للمملكة على دعمهما.

دعم وعدم تقصير

وحسب قناة “العربية”، قالت المعتمرة إن زوجها أصيب بجلطة في الأتوبيس وتم نقله إلى مستشفى في حائل، حيث حصل على الرعاية الطبية اللازمة.

ووجهت شكرها للمملكة والدعم الإنساني الكبير الذي وجدته، قائلة: “ما قصرتوا معنا الله يحفظكم حكومة السعودية”.

حالة طارئة

وتعد هذه الحالة من الحالات الطارئة التي يتم استقبالها طوال الـ24 ساعة في المستشفيات، حيث يتم تقديم الرعاية وكافة الخدمات الطبية للمرضى.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات المعتمرين لتأدية نسك العمرة، وتقديم كل الخدمات لهم بجودة عالية، وفقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.

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