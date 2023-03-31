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وجهت دعاءها لهم ولكل المسلمين

معتمرة يمنية تغلبها دموعها في الحرم المكي شوقًا لأهلها

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٨ مساءً
معتمرة يمنية تغلبها دموعها في الحرم المكي شوقًا لأهلها
المواطن - فريق التحرير

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انهارت معتمرة يمنية بالبكاء في الحرم المكي عندما تذكرت أهلها في اليمن، معبرة عن شوقها لهم، لاسيما وأنهم متواجدون في اليمن الذي يعاني منذ سنوات وحتى الآن.

ونشرت “قناة الإخبارية” لقطات خلال حديثها مع معتمرة يمنية حيث وجهت دعاءها لأسرتها في اليمن ولكل المسلمين في كل مكان.

يأتي ذلك في وقت سخرت فيه رئاسة شؤون الحرمين جميع إمكانياتها لتذليل العقوبات، وتوفير سبل الراحة لأداء المناسك بكل سهولة ويسر، وسط منظومة متكاملة من الخدمات الأمنية.

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