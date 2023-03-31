معتمرة يمنية تغلبها دموعها في الحرم المكي شوقًا لأهلها

انهارت معتمرة يمنية بالبكاء في الحرم المكي عندما تذكرت أهلها في اليمن، معبرة عن شوقها لهم، لاسيما وأنهم متواجدون في اليمن الذي يعاني منذ سنوات وحتى الآن.

فيديو | "دمعت شوقا لأهلها في اليمن" معتمرة يمنية تغلبها دموعها في الحرم المكي عندما تذكرت أهلها #الإخبارية pic.twitter.com/LXx7L7eYaZ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 31, 2023

ونشرت “قناة الإخبارية” لقطات خلال حديثها مع معتمرة يمنية حيث وجهت دعاءها لأسرتها في اليمن ولكل المسلمين في كل مكان.

يأتي ذلك في وقت سخرت فيه رئاسة شؤون الحرمين جميع إمكانياتها لتذليل العقوبات، وتوفير سبل الراحة لأداء المناسك بكل سهولة ويسر، وسط منظومة متكاملة من الخدمات الأمنية.