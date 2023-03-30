معتمر يدعو لطبيبه في الحرم المكي بعد شفائه: بيعالجني كيف أنساه

عبدالعزيز التويجري رئيس الرائد سابقًا: تعبنا من إدارة فهد المطوع وأطلب رحيله اكتشاف ثقب أسود أكبر من كتلة الشمس بـ 33 مليار ضعف رئيس الاتحاد: دعم 3 جهات ساهم في دفعنا لـ 120 مليون ريال للرخصة الآسيوية حالة من الحزن إثر وفاة طفل يوتيوبر بحادث سير علامة مرورية تساعدك على معرفة موقعك أثناء الحالات الطارئة أنمار الحائلي: من الممكن ضم دي ماريا لـ الاتحاد وهدفنا صفقات أكبر لحظة اندلاع حريق داخل سجن بالمكسيك ومصرع 40 مهاجرًا جمعية المودة تخدم 500 ألف أسرة خلال 20 عامًا هازارد يتعرض لموقف محرج في ريال مدريد عاصفة قوية تضرب سوريا وتخلف قتلى بينهم أطفال
في مشهد جسد معاني الوفاء، قال معتمر يمني: إنه دائم الدعاء لطبيبه الذي كان سببًا في شفائه من مرض ألمّ به.
فيديو | من رحاب المشاعر المقدسة تفيض مشاعر الوفاء
"بيعالجني كيف أنساه" معتمر يمني يشكر دكتوره في اليمن ويدعي له من #الحرم_المكي#من_الحرم#الإخبارية pic.twitter.com/qM1A7yPm9H
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 29, 2023
وأضاف المعتمر خلال لقائه مع قناة الإخبارية: بيعالجني كيف أنساه، مشيرًا إلى أنه يدعو كذلك لأفراد أسرته.
من جانب آخر، أعلنت وزارة الحج والعمرة، أن الحجوزات مُتاحة لأداء العمرة في العشر الأواخر من رمضان عبر تطبيقي نسك وتوكلنا.
وقالت الوزارة عبر تويتر: الآن بإمكانكم حجز تصاريح العمرة في العشر الأواخر من رمضان 1444 هجريًّا، مشيرة إلى أن الحجز متاح عبر تطبيق نسك وتطبيق توكلنا.