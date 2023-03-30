معتمر يدعو لطبيبه في الحرم المكي بعد شفائه: بيعالجني كيف أنساه

في مشهد جسد معاني الوفاء، قال معتمر يمني: إنه دائم الدعاء لطبيبه الذي كان سببًا في شفائه من مرض ألمّ به.

فيديو | من رحاب المشاعر المقدسة تفيض مشاعر الوفاء "بيعالجني كيف أنساه" معتمر يمني يشكر دكتوره في اليمن ويدعي له من #الحرم_المكي#من_الحرم#الإخبارية pic.twitter.com/qM1A7yPm9H — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 29, 2023

وأضاف المعتمر خلال لقائه مع قناة الإخبارية: بيعالجني كيف أنساه، مشيرًا إلى أنه يدعو كذلك لأفراد أسرته.

إتاحة حجز العمرة في العشر الأواخر

من جانب آخر، أعلنت وزارة الحج والعمرة، أن الحجوزات مُتاحة لأداء العمرة في العشر الأواخر من رمضان عبر تطبيقي نسك وتوكلنا.

عمرة الـ عشرة الأواخر من رمضان

وقالت الوزارة عبر تويتر: الآن بإمكانكم حجز تصاريح العمرة في العشر الأواخر من رمضان 1444 هجريًّا، مشيرة إلى أن الحجز متاح عبر تطبيق نسك وتطبيق توكلنا.