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بدعم برامج الرؤية والطفرة الاقتصادية

معدل البطالة للسعوديين ينخفض لأدنى مستوى تاريخي عند 8%

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢١ مساءً
معدل البطالة للسعوديين ينخفض لأدنى مستوى تاريخي عند 8%
المواطن - فريق التحرير

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انخفض معدل البطالة للسعوديين “الذكور والإناث” بنهاية الربع الرابع من العام الماضي إلى 8 في المائة، مقابل 9.9 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام ذاته.

وأوضحت بيانات رسمية، أن معدل بطالة السعوديين بنهاية الربع الرابع 2022، يعد هو أدنى مستوى على الإطلاق وفق البيانات المتاحة منذ 1999، كما أنه أقل من مستوياته قبل تفشي كورونا، البالغ 11.8 في المائة في الربع الأول من 2020م.

طفرة النمو الاقتصادي

وتزامن التحسن الواضح في معدل البطالة مع الطفرة التي يشهدها نمو الاقتصاد السعودي ما يدعم إيجاد مزيد من الوظائف للمواطنين.

ونما الاقتصاد السعودي 8.7 في المائة في 2022 وهو أعلى مستوى منذ 2010، نتيجة برامج التحفيز الحكومية السريعة للقطاع غير النفطي بالتزامن مع كورونا، إلى جانب تحسن القطاع النفطي مع ارتفاع الإنتاج والأسعار، ما أسهم في إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين.

برامج الرؤية تؤتي ثمارها

وتشير بيانات البطالة إلى أن برامج رؤية المملكة 2030 لتوظيف السعوديين تؤتي ثمارها، إذ تستهدف خفض معدل البطالة إلى 7 في المائة بحلول 2030. كما يعد إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازات الرؤية المتعددة منذ إطلاقها في 2016

وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في أيار (مايو) 2021، برنامج نطاقات المطور، الذي أسهم بدوره في انضمام السعوديين لسوق العمل بوتيرة متسارعة في القطاع الخاص.

 

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