معروفة خدمة متسارعة لدعم قطاع الاستقدام

أوضح الكاتب والإعلامي خالد السليمان أن استقدام عمالة معروفة لطالب الاستقدام قد لا يكون جديداً لكن الجديد هنا هو أن يتم من خلال منصة مساند في ظل علاقة تعاقدية تحمي وتضمن حقوق جميع الأطراف المتعاقدة مما يحسن بيئة علاقة العمل ويضمن استقرارها!

وأضاف الكاتب في مقال له بصحيفة “عكاظ”، بعنوان “استقدام عمالة «معروفة» !” أن اللافت أن استقدام عاملة منزلية معروفة لا يتطلب الآن سوى القيام بأربع خطوات عبر منصة مساند، تبدأ أولاً باختيار نوع الاستقدام، وثانياً اختيار التأشيرة من قائمة التأشيرات المصدرة، وثالثاً تعبئة حقول المعلومات المطلوبة قبل اختيار إنشاء العقد، وأخيراً دفع التكلفة، وكل هذا يتم من المكان الذي تسترخي فيه دون عناء الذهاب لأي إدارة حكومية أو مكتب استقدام!

وتابع الكاتب “باختصار .. معروفة خطوة على طريق تخطو فيه وزارة الموارد البشرية خطوات متسارعة لدعم قطاع الاستقدام !”.. وإلى نص المقال:

خدمة معروفة

إطلاق وزارة الموارد البشرية لخدمة «معروفة» يمنح قطاع الاستقدام المزيد من المرونة في تلبية احتياجات الأسر للعمالة المنزلية، فالخدمة التي ستوفر حوالي 50% من تكلفة الاستقدام وتقلص مدته الزمنية ستمكن المواطنين من استقدام عمالة منزلية معروفة لديها من دول الفلبين وكينيا وسيريلانكا عبر منصة مساند بخطوات إلكترونية سهلة وسريعة !

واستقدام عمالة معروفة لطالب الاستقدام قد لا يكون جديداً لكن الجديد هنا هو أن يتم من خلال منصة مساند في ظل علاقة تعاقدية تحمي وتضمن حقوق جميع الأطراف المتعاقدة مما يحسن بيئة علاقة العمل ويضمن استقرارها !

منصة مساند

يحسب لـ«مساند» أنه يواصل ابتكار حلول تلبية احتياجات قطاع الاستقدام، ويعمل على تسهيل وتنظيم إجراءات استقدام العمالة المنزلية، ويقدم خدمة عالية المستوى لاستقدام منخفض ومحدد التكاليف وسريع يضمن حقوق أطرافه !

اللافت أن استقدام عاملة منزلية معروفة لا يتطلب الآن سوى القيام بأربع خطوات عبر منصة مساند، تبدأ أولاً باختيار نوع الاستقدام، وثانياً اختيار التأشيرة من قائمة التأشيرات المصدرة، وثالثاً تعبئة حقول المعلومات المطلوبة قبل اختيار إنشاء العقد، وأخيراً دفع التكلفة، وكل هذا يتم من المكان الذي تسترخي فيه دون عناء الذهاب لأي إدارة حكومية أو مكتب استقدام !

باختصار.. «معروفة» خطوة على طريق تخطو فيه وزارة الموارد البشرية خطوات متسارعة لدعم قطاع الاستقدام !