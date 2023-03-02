سوداني يلتقي طلابه بعد 25 عامًا: المشاغبون أصبحوا معلمين

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عاد معلم سوداني، يدعى عوض الكريم، للقاء طلابه في محافظة رجال ألمع، بعد فراق نحو 25 عامًا، معبرًا عن فخره بهم بعد أن أصبحوا مدرسين ومدراء مدارس ويقدمون خدمات جليلة للوطن.
فيديو | بعد فراق 25 عاما.. المعلم السوداني "عوض الكريم" يعود للقاء طلابه في رجال ألمع ويقول: أكثر طلابي وفاء وكرمًا لي هم طلابي المشاغبين.. وأصبحوا الآن معلمين ومدراء مدارس#الراصد pic.twitter.com/E3Zn9qJLzx
— الراصد (@alraasd) March 2, 2023
وقال عوض في لقاء مع برنامج الراصد: إن طلابه في رجال ألمع من أكثر الطلاب وفاء وكرمًا له، وأنهم كانوا يحرصون على تقديره دائمًا، ولا يزالون يتذكرون معاملته الحسنة، مضيفًا: طلابي المشاغبين أصبحوا الآن معلمين ومدراء مدارس.
وأشار المعلم السوداني إلى أنه أحيانًا كان يعاملهم معاملة رحيمة، وأحيانًا كان يعاملهم معاملة قاسية، إلا أنهم لا يزالون يقدرونه ويتذكرون معاملته الحسنة.
وتابع: أفتخر بهم الآن فأصبحوا مدرسين وقدموا خدمات كثيرة للمنطقة، مضيفًا: كان سببًا من أسباب الفخر حسيت إن قدرنا نقدم خدمة جميلة جدًّا لهؤلاء المواطنين.