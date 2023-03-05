معلومات صادمة في تقرير وفاة السبسي

عاد ملف وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي إلى الواجهة مرة أخرى، بعد تحقيقيات فتحتها وزارة العدل التونسية نهاية العام 2021.

تسمم الرئيس

وتوفي الباجي قايد السبسي عن عمر ناهز 93 سنة، في 25 من يوليو 2019 في المستشفى العسكري بتونس العاصمة، بعد وصوله إليه قبل ساعات، وهو المستشفى نفسه الذي غادره في الأول من الشهر ذاته، بعد تلقيه العلاج اللازم، وتعافيه من وعكة صحية حادة، وفقًا لوكالة سبوتنيك.

وعقب الوفاة راجت معلومات حول فرضية تسمم الرئيس، وهو ما أشار إليه نجله حافظ السبسي، والعديد من السياسيين حينها.

ملفات حساسة

وفتحت تونس تحقيقات بشأن العديد من الملفات الحساسة خلال الفترة الأخيرة، منها قضية “الجهاز السري”، الذي طالب الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي قبل وفاته بالتحقيق فيها.

وأفادت المحامية والحقوقية التونسية وفاء الشاذلي، أن معلومات صادمة يتضمنها التقرير الطبي الذي تقوم عليه اللجنة المكلفة بالتحقيق في وفاة السبسي الذي تولى منصب رئيس البلاد من ديسمبر 2014 حتى تاريخ وفاته.

معلومات صادمة

ورغم إشارة الشاذلي إلى معلومات خطيرة، لم تعلن أي جهات رسمية في تونس عن أي جديد بشأن الملف الطبي لوفاة السبسي، وهو ما فسرته القانونية بأنه مرتبط بضرورة التكتم حتى اتخاذ كافة الإجراءات بشأن المتورطين في العملية.

وأفادت الشاذلي، أن “ما توصلت به شخصيًا بشأن الملف الطبي الخاص بوفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي صادم”.

شبهات جنائية

وبشأن ما إن كان التقرير يتضمن معلومات واضحة حول ما جرى تداوله حيال شبهات جنائية حول وفاة الرئيس السابق، قالت الشاذلي: لا يمكنني التصريح أو الجزم بشيء محدد حتى الآن، لكن المعطيات المسربة صادمة للجميع وما استقيته يشير لمعلومات خطيرة.