معلومات لا تعرفها عن مسجد القبلي بالرياض

نشرت قناة السعودية تقريرًا مصورًا بشأن أحد أقدم المساجد بمدينة الرياض التاريخية وهو مسجد القبلي، الذي بُني قبل 3 قرون.

#من_الشاشة | يعود بناؤه إلى ما قبل 300 عام؛ "مسجد القبلي" أحد المساجد التي شملها مشروع الأمير محمد بن سلمان للتطوير، خاصة وأنه المسجد الأقرب لقصر الإمارة. #رمضان_على_السعودية⁩

pic.twitter.com/ogAfxxFmq2 — هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) March 24, 2023

أقرب المساجد للإمارة

وبحسب التقرير، فإن المسجد يقع في حي المنفوحة ويعود تاريخ بنائه إلى 1100هـ؛ حيث أمر الملك عبدالعزيز بإعادة بنائه في العام 1364هـ؛ إذ كان من أقرب المساجد إلى الإمارة.

ولفت التقرير إلى أن الأمراء وكبار رجال الدولة كانوا يحرصون على الصلاة فيه، وبني على الطراز النجدي، ويتميز بالطراز الفريد في فن العمارة.

الطراز النجدي

ويعد المسجد القبلي، أحد المساجد التي شملها مشروع الأمير محمد بن سلمان للتطوير، خاصة وأنه المسجد الأقرب لقصر الإمارة.

وتُقَدّر مساحته قبل الترميم بنحو 642.85 متر مربع؛ فيما ستبلغ بعد التطوير 804.32 متر مربع.

وتتميز عمارته بالطراز النجدي الذي يستخدم تقنيات البناء بالطين وتوظيف المواد الطبيعية.

ويعرف عنه قدرته على التعامل مع البيئة المحلية والمناخ الصحراوي الحار، فيما يمثل تشكيل عناصر الطراز النجدي انعكاسًا لمتطلبات الثقافة المحلية.