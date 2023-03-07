معلومات مخابراتية: الطفل الأول لـ زعيم كوريا الشمالية ذكر

قالت وكالة المخابرات الوطنية الكورية الجنوبية (NIS)، اليوم الثلاثاء، إن الطفل الأول لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون ذكر، بينما لم يتم تأكيد جنس طفله الثالث.

وتابعت: ليس لدينا دليل مفصل على أن الطفل الأول هو ولد، لكننا مقتنعون بأن الطفل الأول بالتأكيد ذكر بناء على معلومات استخباراتية تمت مشاركتها مع وكالة استخبارات خارجية، وفقًا لما نقله النائب يو سانغ-بوم من حزب سلطة الشعب الحاكم عن وكالة المخابرات.

تكهنات وراء إصابة الابن بمشاكل جسدية

وقال يو إن الشائعات التي تفيد بأن ابنه يعاني من مشاكل جسدية وعقلية لم يتم تأكيدها.

وفي العام الماضي، كشف كيم عن جو-آيه، التي يعتقد أنها طفله الثاني، للمرة الأولى في صور لهم يحضرون اختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، ومنذ ذلك الحين تظهر وهي ترافق الزعيم في العديد من الأحداث والاجتماعات، مما أثار التكهنات بأنها ربما يتم إعدادها لتكون خليفته، لكن لم يتم إظهار الطفل الأول والثالث علنًا قط.

المعلومات المخابراتية حول ابنة زعيم كوريا الشمالية

وفيما يتعلق بـ جو-إيه، قال يو إنها لم تسجل في أي منظمة أكاديمية رسمية حتى الآن وقد تلقت تعليمها في المنزل، وذكر أنها تستمتع بالهوايات مثل ركوب الخيل والسباحة والتزلج، وأن كيم راضٍ بشكل خاص عن مهاراتها في ركوب الخيل، وفقًا للاستخبارات.

وقال النائب إن جهاز المخابرات الوطني لم يرصد حتى الآن أوامر من سلطات كوريا الشمالية تجبر الأشخاص الذين يدعون جو آيه على تغيير أسمائهم كما ورد في بعض وسائل الإعلام.