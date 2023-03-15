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إيداع 3.7 مليار ريال لمستفيدي مارس

معنى حالة الاعتراض منتهية في حساب المواطن

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٨ مساءً
معنى حالة الاعتراض منتهية في حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

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أوضح برنامج حساب المواطن، معنى حالة الاعتراض “منتهية” للمستفيدين من البرنامج.

وقال الحساب ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر تويتر: حالة الاعتراض “منتهية” تعني أنه تمت الموافقة على الاعتراض، وفي حال تمت الموافقة على الاعتراض سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق حسابك دراسة الأهلية.

دعم مارس

وأودع برنامج حساب المواطن، 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر مارس الجاري للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

متوسط دعم الأسرة الواحدة

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 152 مليار ريال، منها أكثر من ملياري ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأضاف أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1844 ريالًا.

عدد أرباب الأسر

وأوضح الهاجري أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 79%، وبلغ عدد التابعين 8.5 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 580 ألف مستفيد، مشكلين 21% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

 

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