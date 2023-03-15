معنى حالة الاعتراض منتهية في حساب المواطن

لا علاقة لـ الكوارع بزيادة الكولاجين في الجسم أول مكالمة بين وزيري دفاع واشنطن وموسكو بعد حادث البحر الأسود تحذير عالي المستوى من الأمن السيبراني بشأن منتجات Lenovo قرار مفاجئ من الهلال قبل مواجهة النصر والاتحاد في دوري روشن حالة واحدة تمنح لجنة الانضباط الفرصة لمعاقبة كريستيانو رونالدو إحباط تهريب مخدرات بطريقة مبتكرة بمطار القاهرة توقعات باستمرار الأمطار على الرياض يعقبها كتلة هوائية هدف يُهدي الريال ضد ليفربول بطاقة العبور لربع نهائي دوري أبطال أوروبا غرق 14 شخصًا بفيضانات ضربت الولايات المنكوبة بتركيا نابولي يعبر فرانكفورت بثلاثية ويصعد لربع نهائي دوري الأبطال
أوضح برنامج حساب المواطن، معنى حالة الاعتراض “منتهية” للمستفيدين من البرنامج.
وقال الحساب ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر تويتر: حالة الاعتراض “منتهية” تعني أنه تمت الموافقة على الاعتراض، وفي حال تمت الموافقة على الاعتراض سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق حسابك دراسة الأهلية.
وأودع برنامج حساب المواطن، 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر مارس الجاري للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.
وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 152 مليار ريال، منها أكثر من ملياري ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
وأضاف أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1844 ريالًا.
وأوضح الهاجري أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 79%، وبلغ عدد التابعين 8.5 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 580 ألف مستفيد، مشكلين 21% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.