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تحمل على متنها 86 طناً و19 كيلوغراماً من المواد الإيوائية

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 16 لدعم ضحايا زلزال سوريا وتركيا

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٢ مساءً
مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 16 لدعم ضحايا زلزال سوريا وتركيا
المواطن - واس

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غادرت مطار الملك خالد الدولي، اليوم الثلاثاء، الطائرة الإغاثية السعودية السادسة عشر متوجهة إلى مطار غازي عنتاب في جمهورية تركيا تحمل على متنها 86 طناً و19 كيلو غراماً من المواد الإيوائية، تشتمل على 1,700خيمة، و10,800حقيبة شتوية، و2.520 فرش نوم، و1.800 بطانية.

توجيهات القيادة

ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.

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