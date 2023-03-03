مغادرة طائرتين إغاثيتين سعوديتين تحملان 168 طنًا من المساعدات للشعب الأوكراني

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غادرت صباح اليوم مطار الملك خالد الدولي طائرتان إغاثيتان سعوديتيان متوجهتان إلى مطار زوسوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية تحملان على متنيهما 168 طناً من مساعدات المملكة للشعب الأوكراني تشتمل على المواد الإيوائية، والمولدات الكهربائية، والمستلزمات الطبية، حيث سيتم إيصالها عبر الحدود البولندية لداخل أوكرانيا.
يذكر أن المملكة وقعت الأسبوع الماضي اتفاقية ومذكرة تفاهم بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، كما سبق أن قدمت المملكة مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، وبالأخص بولندا، وذلك بالتنسيق مع الحكومة البولندية ومنظمات الأمم المتحدة.