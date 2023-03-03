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تشتمل على مواد إيوائية ومولدات كهربائية ومستلزمات طبية

مغادرة طائرتين إغاثيتين سعوديتين تحملان 168 طنًا من المساعدات للشعب الأوكراني

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٦ مساءً
مغادرة طائرتين إغاثيتين سعوديتين تحملان 168 طنًا من المساعدات للشعب الأوكراني
المواطن - فريق التحرير

غادرت صباح اليوم مطار الملك خالد الدولي طائرتان إغاثيتان سعوديتيان متوجهتان إلى مطار زوسوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية تحملان على متنيهما 168 طناً من مساعدات المملكة للشعب الأوكراني تشتمل على المواد الإيوائية، والمولدات الكهربائية، والمستلزمات الطبية، حيث سيتم إيصالها عبر الحدود البولندية لداخل أوكرانيا.

اتفاقية إنسانية بمبلغ 400 مليون دولار

يذكر أن المملكة وقعت الأسبوع الماضي اتفاقية ومذكرة تفاهم بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، كما سبق أن قدمت المملكة مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، وبالأخص بولندا، وذلك بالتنسيق مع الحكومة البولندية ومنظمات الأمم المتحدة.

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