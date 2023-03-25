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بتلاوات روحانية ودقة في الأداء

مغاربة أوروبا يغادرون فرنسا وإسبانيا للتنافس في عطر الكلام بالرياض

السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٤ مساءً
مغاربة أوروبا يغادرون فرنسا وإسبانيا للتنافس في عطر الكلام بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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ضمن منافسات مسابقات القرآن والأذان العالمية التي يعرضها برنامج “عطر الكلام”، إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه، شهدت الحلقة الثالثة من البرنامج تنافس مغاربة أوروبا في العاصمة الرياض بتلاوات روحانية تتفاعل مع المعاني والآيات، وتعتمد على الدقة المتناهية في الأداء، حيث تنافس بفرع التلاوة أحمد الحسناوي المقيم في فرنسا مع القارئ الإسباني من أصل مغربي محمد يوسف الهبطي الذي يقوم بإمامة المصلين وتعليم الأطفال سور القرآن.

صوت منسجم

وخلال الحلقة الثالثة التي بثها البرنامج عصر اليوم، استطاع الهبطي بصوته المنسجم والمتآلف مع ألفاظ القرآن وآياته المرور إلى المرحلة التالية بعد ترشيحه من قبل لجنة التحكيم على حساب منافسه الحسناوي الذي شارك في عدد من المسابقات القرآنية المحلية والدولية في عدد من الدول أبرزها المغرب، والإمارات العربية المتحدة.

منافسة قوية

وبفئة المسابقة للأذان شارك في تنافسات اليوم ريان موسى هوساوي، وهو نيجيري يقيم في مكة المكرمة، يجيد محاكاة مؤذني الحرم المكي الشريف، ويحلم بالوصول إلى نهائي المسابقة التي تمثل حلمًا لكثير من المؤذنين والقراء، كما شارك أيضًا في نفس الفئة المهندس الكهربائي طارق ديب من سوريا، وهو أحد المتسابقين الذين امتهنوا رفع الأذان من الصغر، حيث أذن في عدد من مساجد بلده، ونقلته موهبته إلى مسابقة عطر الكلام التي غادرها أمام منافسه ريان المنتقل إلى المرحلة التالية من تنافسات المسابقة.

ويعد برنامج “عطر الكلام” أحد أبرز البرامج التلفزيونية في شهر رمضان المبارك، حيث يجمع بين منافسات تلاوة القرآن الكريم، ورفع الأذان، كما يضم لجنة تحكيم مكونة من نخبة متخصصة في القراءات والمقامات، ويبث يوميا على قناة mbc1، ومنصة شاهد الرقمية، ويعد برنامج المسابقات الأكبر من حيث عدد المشتركين والجوائز التي تزيد عن 12 مليون ريال.

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