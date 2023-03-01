طرق علاج اكتئاب الشتاء بدء إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر مارس مغنية أمريكية تنهار على الهواء بسبب تجربة أليمة رباعية لـ يوفنتوس ضد تورينو تحسم الديربي تمديد الفرصة الاستثمارية لتشغيل وصيانة حديقة الأراك وممشى النسيم إحباط محاولة اغتيال وزير الأمن القومي الإسرائيلي آخر ظهور لـ عبده بسيسي في الملعب قبل وفاته بساعات وفاة الفهد بيروز آخر الفهود الآسيوية بالعالم موافقة الزوج على الخلع مطلوبة ورفضه لا يؤثر أشهر قطة تمتلك ثروة 100 مليون دولار
بكت المغنية الأمريكية كاتي بيري، خلال تصوير إحدى حلقات برنامج “أمريكان أيدول”، بعد أن روى أحد المتسابقين قصته المؤثرة على المسرح.
وأفاد المتسابق تري لويس (21 عامًا)، الذي أبهر لجنة التحكيم بصوته، أنه مر بتجربة أليمة، بعد نجاته من حادثة إطلاق نار جماعية في مدرسة “سانتا فيه” الثانوية بولاية تكساس عام 2018، التي راح ضحيتها 10 طلاب.
وأكمل لويس: “فقدت الكثيرين من أصدقائي، بعد أن فتح مسلح النار على زملائي في الفصل الدراسي المجاور لنا. كان الحادث مروعًا”.
وتأثر أعضاء لجنة التحكيم بروايته، مشيدين بغنائه وصوته، إلا أن كاتي بيري انهارت على الطاولة أمامها، وصاحت قائلة: “بلادنا خذلتنا”، في إشارة إلى عدم اتخاذ حكومة الولايات المتحدة إجراءات صارمة ضد المدنيين الذين يحملون السلاح.
واختتمت بيري حديثها للويس: “يجب أن تغني لأنك تحب الموسيقى.. لم يكن يجدر بك المرور بهذا الوقت العصيب، ولم يكن عليك أن تخسر أصدقاءك، آمل أن تُذكّر الناس بأنه يجب علينا أن نتغير.. فأنا خائفة أيضًا”.