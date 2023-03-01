مغنية أمريكية تنهار على الهواء بسبب تجربة أليمة

بكت المغنية الأمريكية كاتي بيري، خلال تصوير إحدى حلقات برنامج “أمريكان أيدول”، بعد أن روى أحد المتسابقين قصته المؤثرة على المسرح.

تجربة أليمة

وأفاد المتسابق تري لويس (21 عامًا)، الذي أبهر لجنة التحكيم بصوته، أنه مر بتجربة أليمة، بعد نجاته من حادثة إطلاق نار جماعية في مدرسة “سانتا فيه” الثانوية بولاية تكساس عام 2018، التي راح ضحيتها 10 طلاب.

وأكمل لويس: “فقدت الكثيرين من أصدقائي، بعد أن فتح مسلح النار على زملائي في الفصل الدراسي المجاور لنا. كان الحادث مروعًا”.

انهيار بيري

وتأثر أعضاء لجنة التحكيم بروايته، مشيدين بغنائه وصوته، إلا أن كاتي بيري انهارت على الطاولة أمامها، وصاحت قائلة: “بلادنا خذلتنا”، في إشارة إلى عدم اتخاذ حكومة الولايات المتحدة إجراءات صارمة ضد المدنيين الذين يحملون السلاح.

واختتمت بيري حديثها للويس: “يجب أن تغني لأنك تحب الموسيقى.. لم يكن يجدر بك المرور بهذا الوقت العصيب، ولم يكن عليك أن تخسر أصدقاءك، آمل أن تُذكّر الناس بأنه يجب علينا أن نتغير.. فأنا خائفة أيضًا”.