مفتي أذربيجان: السعودية تبذل جهودًا كبيرة في خدمة الإسلام

أكد مفتي أذربيجان شيخ الإسلام الله شكر باشازادة، أن المملكة تبذل جهودًا كبيرة في خدمة الإسلام، فيما يستغله بعض الزعماء حول العالم لأهداف سياسية.

مفتي أذربيجان: #السعودية تبذل جهوداً كبيرة في خدمة الإسلام فيما يستغله بعض الزعماء حول العالم لأهداف سياسية#العربية_في_رمضان pic.twitter.com/zqdOc9A6S3 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 23, 2023

وقال مفتي أذربيجان في تصريحات نقلتها قناة “العربية”، “نحن شاهدون على التطور العظيم في جميع الساحات بالمملكة بما في ذلك الحرمان الشريفان وأعمال التوسعة بهما من أجل التيسير على الزوار والمعتمرين”.

رسالة الإسلام الحقيقي

وأضاف أن هناك فضلاً كبيرًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مشيرًا إلى الخطوات التي تخطوها المملكة خاصة خلال الفترة الأخيرة في إرسال رسالة الإسلام الحقيقي للعالم بأسره.

ولفت إلى أن هناك بعض الزعماء في العالم يستغلون الدين من أجل تحقيق أهداف سياسية، مؤكدًا أن قيادة المملكة العربية السعودية تقوم بالدعاية للإسلام من أجل الإسلام وليس لشيء آخر.