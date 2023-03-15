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بهدف استعمالها في مختلف أعمال البناء

مقاول جزائري يخلط السكر بالخرسانة

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٧ مساءً
مقاول جزائري يخلط السكر بالخرسانة
المواطن - فريق التحرير

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ألقت قوات الدرك الجزائري، القبض على أحد المقاولين بتهمة غش مادة الأسمنت بخلطها بالسكر في أعمال البناء، وفقًا لوسائل إعلام جزائرية.

مادة السكر

واحتجزت وزارة التجارة بالجزائر، كميات كبيرة من مادة السكر تورط صاحبها في خلطها بالأسمنت واستعمالها في مختلف أشغال البناء، وفقًا لتلفزيون نسمة.

وأوضحت وزارة التجارة بالجزائر، أنه في إطار التحقيقات المفتوحة حول تزويد السوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع لاسيما المواد المدعمة، تولى أعوان الرقابة الاقتصادية بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، حجز 5 أطنان من مادة السكر داخل ورشة يتم خلطها مع مادة الخرسانة واستعمالها في مختلف أشغال البناء.

10 أطنان

وأضافت أن التحقيقات الأولية أثبتت أن هذا الأخير اقتنى أكثر من 10 أطنان من السكر، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى تاريخ اليوم.

وسادت حالة من السخرية والغضب على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أن هذه الواقعة تأتي في الوقت الذي يخشى جزائريون ارتفاع أسعار مواد استهلاكية عديدة قبيل حلول شهر رمضان.

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