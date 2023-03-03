مقتل العشرات بينهم نساء في انفجار أنبوب نفط ضخم بنيجيريا

أعلنت الشرطة النيجيرية عن مقتل 12 شخصًا، اليوم الجمعة، في انفجار أنبوب للنفط الخام في جنوب البلاد، في حادثة تضاف إلى سلسلة حوادث مماثلة في الدولة الغنية بالنفط.

تسبب به لصوص ومخربون

وأفادت شرطة ولاية ريفرز أن الانفجار الذي وقع في بلدة روموركبي بمنطقة إيموها، تسبب به لصوص ومخربون.

وقالت الناطقة باسم شرطة الولاية غريس إيرينغ كوكو في بيان: إن الضحايا كانوا يسرقون الخام عندما شب حريق في المكان.

خسائر بشرية ومادية

وأردفت: “حتى الآن، يُعتقد أن 12 شخصًا ماتوا احتراقًا. ولا تزال هويات الضحايا مجهولة” ودمرت خمس مركبات ودراجة نارية.

وحذرت الناطقة الأهالي من تخريب أنابيب النفط وسرقتها، وهي مسائل شائعة في المنطقة وتضر بإنتاج النفط والعائدات الوطنية.

عشرات الأشخاص بينهم نساء

وبحسب منظمة مركز الشباب والدفاع عن البيئة” غير الحكومية، فإن الحادثة وقعت قرابة الساعة 2,00 صباحًا، مضيفة أن “الانفجار والنيران تسببا بمقتل عشرات الأشخاص بينهم نساء”.

وحمّلت المنظمة مسؤولية الكارثة إلى عمليات تكرير غير قانونية للنفط والسرقة.