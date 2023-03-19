مقتل تسعة صينيين في هجوم مسلح بإفريقيا الوسطى

لقى 9 صينيين، اليوم الأحد، حتفهم، إثر هجوم قاده رجال مسلحون على موقع لاستثمار الذهب، تابع لشركة المعادن الصينية “مجموعة غولدن كوست”، المتواجد في مدينة شينغبولو في إفريقيا الوسطى، بعد أن فتح أبوابه رسميا يوم 14 مارس من العام الماضى.

تسعة قتلى

وأفاد رئيس بلدية بومباربي، ابيل ماتشيبتا، بأنه في حدود الساعة الخامسة صباحًا، سمعنا دوي أسلحة قادمة من موقع شركة المعادن الصينية، غولدن كوست قروب.

وتم التأكد من وقوع تسعة قتلى، وجرحى صينيين.

الوضع محزن ونأسف له

وأعرب رئيس بلدية بومباري عن “أسفه وحزنه لوقوع مثل هذا الهجوم”، قائلا “الوضع محزن ونأسف له جميعا.

وجاء الهجوم بعد أيام قليلة من قيام مسلحين باختطاف 3 مواطنين صينيين غربي البلاد قرب الحدود مع الكاميرون، ما دفع الرئيس فوستان أرشانج تواديرا للسفر إلى الصين في محاولة لطمأنة المستثمرين.