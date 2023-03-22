مقتل وإصابة 7 اطفال أفغان أثناء اللهو بقنبلة

الفوانيس تزين أسواق الطائف التاريخية ابتهاجًا برمضان إنقاذ طاقم إبحار من الموت بعدما أغرق حوت مركبهم إصابة 3 أشخاص في حريق منزل بالجوف أحمد الشمراني: النصر والاتحاد عرفا كيف ينجوان من العقوبات عكس الأهلي بدء استقبال الطلبات التقنية من زوار ومعتمري المسجد الحرام فؤاد أنور: ميسي ارتبط اسمه باللون الأزرق وبقي له قميص الهلال أسهل طرق ختم القرآن الكريم خلال شهر رمضان حقيقة إنهاء علاقة النصر بـ ملعب مرسول بارك فيصل بن فرحان يجري اتصالًا بنظيره الإيراني للاتفاق على عقد لقاء ثنائي قريبًا مساعي الخيرية توزع 300 سلة غذائية في أولى ليالي رمضان
قتل طفلان، وأصيب 5 آخرون بسبب انفجار قنبلة في ولاية بدخشان الواقعة شمال شرق أفغانستان.
وفي التفاصيل، قتل طفلان، وأصيب 5 آخرون بجراح إثر انفجار قنبلة في منطقة تجاب كشم بولاية بدخشان في قرية شهيدكان التابعة لناحية تجاب كشم، بحسب صحيفة اطلاعات الأفغانية.
وعثر الأطفالُ على القنبلة وأرادوا بيعها كخردة معدنية وشراء الآيس كريم من عائدات ثمنها، لكنها انفجرت في مكان تجمع الأطفال لشراء الآيس كريم وقتلت طفلين، كما أصيب 5 أشخاص من بينهم بائع آيس كريم يبلغ من العمر 10 سنوات.
وتتراوح أعمار القتلى والجرحى في هذه الحادثة من الأطفال بين سن الخامسة والعاشرة من العمر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى تخار الإقليمي لتلقي العلاج.