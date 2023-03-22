مقتل وإصابة 7 اطفال أفغان أثناء اللهو بقنبلة

قتل طفلان، وأصيب 5 آخرون بسبب انفجار قنبلة في ولاية بدخشان الواقعة شمال شرق أفغانستان.

انفجار قنبلة

وفي التفاصيل، قتل طفلان، وأصيب 5 آخرون بجراح إثر انفجار قنبلة في منطقة تجاب كشم بولاية بدخشان في قرية شهيدكان التابعة لناحية تجاب كشم، بحسب صحيفة اطلاعات الأفغانية.

وعثر الأطفالُ على القنبلة وأرادوا بيعها كخردة معدنية وشراء الآيس كريم من عائدات ثمنها، لكنها انفجرت في مكان تجمع الأطفال لشراء الآيس كريم وقتلت طفلين، كما أصيب 5 أشخاص من بينهم بائع آيس كريم يبلغ من العمر 10 سنوات.

بين سن الخامسة والعاشرة

وتتراوح أعمار القتلى والجرحى في هذه الحادثة من الأطفال بين سن الخامسة والعاشرة من العمر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى تخار الإقليمي لتلقي العلاج.