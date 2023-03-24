مقتل 5 أشخاص وتطاير أسطح المباني بإعصار كاليفورنيا

تسبب الإعصار القوي الذي ضرب مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا، في مقتل 5 أشخاص، وتطاير أسطح عدد من المباني.

I caught it one video. pic.twitter.com/ckIlC4LQ8h — ⚜️ Mark ⚜️ (@fleur_de_lis13) March 22, 2023

ثلاث دقائق

وكشفت الأرصاد الجوية الأمريكية، أن إعصارًا استمر لثلاث دقائق كان مسؤولًا عن الفوضى.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، وضعت علامات حمراء على 11 مبنى مما يعني أنها أصبحت غير قابلة للسكن، كما أن ستة مبانٍ أخرى تعرضت لأضرار بسبب إعصار جنوب الولاية.

Tornado hits south maple ave in Montebello tearing the roof off multiple buildings and destroying multiple cars pic.twitter.com/yJrbuPMccj — SaveArtsakh (@njtehcherchian) March 22, 2023

5 وفيات

وقالت شبكة إيه بي سي نيوز: إنه تم الإبلاغ عن 5 وفيات نتيجة عواصف كاليفورنيا، ولا تزال هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تستكمل تقريرها عن الأضرار.

وغمرت مياه الفيضانات الناتجة عن اقتحام السدود في وادي سان هواكين الشاسع والخصب الأراضي الزراعية بالقرب من كوركوران في الولاية.

كما أنه من المتوقع أن يؤدي ذوبان الثلوج بكثافة في الجبال التي تحيط بالوادي إلى تفاقم الفيضانات المحلية مع حلول فصل الربيع.