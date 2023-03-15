مقتل 7 جنود أتراك في تحطم مروحيتهم شمال العراق

سقطت طائرة مروحية تركية، الأربعاء، شمالي محافظة دهوك في إقليم كردستان العراقي؛ ما أسفر عن مقتل 7 جنود أتراك.

مصرع 7 جنود

وقضى 7 جنود أتراك جراء سقوط مروحية عسكرية تابعة للجيش التركي في أثناء تحليقها فوق قضاء العمادية بمحافظة دهوك، وفقًا لما نقلته العربية عن مصادر كردية.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، لا تزال أسباب الحادث مجهولة.