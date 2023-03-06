مقتل 9 من أفراد الشرطة الباكستانية بتفجير انتحاري

قال متحدث باسم الشرطة الباكستانية إن تفجيرًا انتحاريًا أسفر عن مقتل تسعة من أفراد الشرطة بجنوب غرب البلاد اليوم الاثنين.

إصابة آخرين

وأضاف المتحدث محمود خان نوتيزاي لرويترز أن 15 فردًا آخرين من الشرطة أصيبوا في الهجوم.

وكانت شهدت البلاد سقوط ٤ قتلى و١٢ جريحاً في تفجير انتحاري وسط سوق بارخان في إقليم بلوشستان الباكستاني، الأسبوع الماضي، فيما أعلنت المستشفيات حالة الطوارئ.