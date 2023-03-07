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عبرت عن فخرها وتحدثت اللهجة السعودية بإتقان

مقطع مؤثر لحماسة سيدة أجنبية للاحتفال بيوم العلم

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٧ صباحاً
مقطع مؤثر لحماسة سيدة أجنبية للاحتفال بيوم العلم
المواطن - فريق التحرير

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عبرت سيدة أجنبية عن سعادتها وفخرها بالمملكة، حيث استعدت للمشاركة في الاحتفال بيوم العلم بـ حماس، المقرر الاحتفال به يوم 11 مارس الجاري.

وبين مقطع فيديو نشرته ابنة السيدة حماس وسعادة والدتها واستعدادها للاحتفال، حيث ظهرت الأم في الفيديو وهي سعيدة وتعبر عن اعتزازها وفخرها بالمملكة فيما تحدث باللهجة السعودية في نهاية المقطع بإتقان شديد.

يوم العلم

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أمر بتحديد يوم 11 مارس من كل عام يوم للعلم، ليعكس ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام برمزية العلم ودلالاته الوطنية المهمة.

وجاء إقرار يوم العلم تتويجًا لجهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي رأى ضرورة الاحتفاء بالعلم الوطني باعتباره عنصرًا رئيسًا في الهوية الوطنية على امتداد تاريخ الدولة السعودية.

ويعد علم المملكة العربية السعودية رمزًا لوحدتها ولسيادتها وعزتها، منذ تأسيسها وإلى اليوم، يعلو في سماء الدنيا ليؤكد على عظمة هذه الأرض المباركة.

أيضًا يمثل يوم العلم فرصة للتعبير عن الشعور الذي يحمله المواطنون تجاه علمهم الوطني.

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