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وصفه المتابعون بـ البطل

مقطع يحبس الأنفاس لـ عامل يخاطر بحياته لإنقاذ أصدقائه

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٧ مساءً
مقطع يحبس الأنفاس لـ عامل يخاطر بحياته لإنقاذ أصدقائه
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو يحبس الأنفاس لحظة قيام عامل في الكونغو بالمخاطرة بحياته من أجل إنقاذ أصدقائه، في عمل بطولي، وقد تمكن بالفعل من إنقاذ مجموعة من أصدقائه بعدما انهارت التربة بهم أثناء عملهم وطمرتهم.

فما كان من العامل البطل، كما لقبه رواد مواقع التواصل في الكونغو، إلا أن بدأ إبعاد التراب بكلتا يديه بحثاً عن باقي العمال، وفجأة بدأ الشبان بالخروج واحداً تلو الآخر، ومع كل روح تخرج كان يكمل العامل البطل عمله بإخراج المزيد.

وقد بقي الرجل على هذه الحال حتى خروج الجميع على الرغم من خطورة الموقف، وما إن انتشر الفيديو حتى لاقى تفاعلاً واسعًا، وسط إعجاب الجميع بفعلة الرجل، ورباطة جأشه.

كما شدد آخرون على أن أخلاقه مثالاً لإغاثة الملهوف يحتذى به.

أضرار كبيرة

يشار إلى أن الانهيار الأرضي هو عبارة عن حركة تحدث للصخور والتربة والغطاء النباتي من أعلى إلى أسفل بسبب الجاذبية، تحدث بعض الانهيارات الأرضية بسرعة كبيرة، كما يمكن لها أن تدمر هياكل المباني.

وفي حين يكون بعضها مفاجئًا وغير متوقع، إلا أن هناك منها ما يحدث تدريجياً بمرور الوقت ويسبب أضرارًا للهياكل والبنية التحتية.

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