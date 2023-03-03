مقيم أفغاني يتحدث لهجة قبيلة شمر بإتقان الاتحاد في صدارة دوري روشن مؤقتًا بثلاثية في الخليج أكثر من 300 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد النبوي رابح صقر يتألق في حفل استثنائي: احنا صناع الحراك الفني ضبط مقيم وثق ونشر محتوى مرئيًّا لرجل أمن أثناء أداء عمله بالرياض محلل الأرصاد: الموجة الشتوية انتهت والآن نعيش تقلبات جوية رصد إصابات بمرض جلدي نادر ينتقل عبر القطط في بريطانيا التعادل يحسم الشوط الأول بين الخليج والاتحاد الرائد والاتفاق يتعادلان إيجابيًا بالشوط الأول اليابان تكتشف 7 آلاف جزيرة منسية
وثق مقطع فيديو حديث مثير لمقيم أفغاني يتقن لهجة قبيلة شمر، وسط تفاعل واسع وإشادة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهر الأفغاني وهو يتحدث مع موثق المقطع بلهجة شمر، مشيرًا إلى أنه يعمل في حائل منذ 10سنوات، واستطاع إتقان لهجة شمر.
وأثار المقطع تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعرب مغردون عن إعجابهم بإتقان الأفغاني للهجة شمر، وأعادوا نشر المقطع عشرات المرات.