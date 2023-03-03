مقيم أفغاني يتحدث لهجة قبيلة شمر بإتقان

وثق مقطع فيديو حديث مثير لمقيم أفغاني يتقن لهجة قبيلة شمر، وسط تفاعل واسع وإشادة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

يعمل في حائل منذ 10 سنوات

وظهر الأفغاني وهو يتحدث مع موثق المقطع بلهجة شمر، مشيرًا إلى أنه يعمل في حائل منذ 10سنوات، واستطاع إتقان لهجة شمر.

تفاعل واسع

وأثار المقطع تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعرب مغردون عن إعجابهم بإتقان الأفغاني للهجة شمر، وأعادوا نشر المقطع عشرات المرات.