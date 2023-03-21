مقيم يوثق أول تجربة له في استخدام حافلات الرياض

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وثق مقيم بالرياض تجربته الأولى مع الحافلات، بعد استقلاله لها لأول مرة.
واستعرض الشاب المصري الجنسية طريقة استخراج التذكرة باستخدام كارت شحن بقيمة 10 ريالات، وحين سأل عن تكلفة الرحلة تم إخباره أنها مجانية في المرحلة التجريبية.
يذكر أنه تم تخصيص أماكن لكبار السن داخل الحافلة مع وضع إرشادات للتأكيد على أن هذه المقاعد مخصصة لهم.
وعبر المقيم عن سعادته بهذه التجربة خاصة وأن كل شيء داخل الحافلة مريح، ويتم استخدامه بسهولة ويسر.