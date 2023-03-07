مكافحة المخدرات تعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمات للوظائف العسكرية

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية على رتبة (جندي أول، جندي) للكادر النسائي، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
وأوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، أنه يمكن الاستعلام من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.