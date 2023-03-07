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وفقًا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد

مكة المكرمة أعلى درجة حرارة والقريات الأدنى بـ 8 مئوية

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٩ صباحاً
مكة المكرمة أعلى درجة حرارة والقريات الأدنى بـ 8 مئوية
المواطن - فريق التحرير

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توقّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مدينة مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ 36 درجة مئوية، فيما سجلت القريات أدنى درجة حرارة بـ 8 درجات مئوية.

 الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة بـ 36 درجة، يليها الأحساء بـ 35 درجة مئوية، والمدينة المنورة وجدة 34 درجة مئوية، والرياض والدهناء والقنفدة وشرورة ووادي الدواسر بـ 33 درجة مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن فجاءت كالتالي: القريات 8 درجات مئوية، يليها طريف وأبها 12 درجة مئوية، وتبوك والباحة وعرعر 14 درجة مئوية، والطائف 15 درجة مئوية، وحائل وسكاكا ونجران 16 درجة مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية من المملكة.

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