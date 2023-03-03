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أبها أدنى درجة حرارة بـ11 درجة

مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ35 درجة مئوية

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٠ مساءً
مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ35 درجة مئوية
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الجمعة على بعض مدن المملكة.

وقال المركز عبر الحساب الرسمي بموقع تويتر، إنه يتوقع أن تسجل مدينة مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ35 مئوية، فيما يتوقع أن تسجل مدينة أبها أدنى درجة حرارة بـ11 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة

وذكر مركز الأرصاد، أنّ درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة 35 درجة مئوية، والمدينة المنورة وجدة ورفحا وشرورة 33، وعرعر ووادي الدواسر 32، وتبوك وبريدة وسكاكا والعلا وينبع والقنفذة 31 مئوية.

وتبلغ درجة الحرارة الكبرى في مدن: حائل وجازان والصمان والدهناء والمجمعة والخرج وبيشة وحفر الباطن والأحساء 30، والرياض والدوادمي 29، ونجران والقريات والوجه 28، وطريف 26، والدمام 25، والطائف 24، والباحة 22، وأبها 21 مئوية.

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن فهي كالتالي: أبها 11 درجة مئوية، والطائف 12، والدمام والباحة والصمان وحفر الباطن وطريف 13، وتبوك وعرعر والأحساء 14، والرياض ونجران والدهناء والخرج 15، وبريدة وحائل وسكاكا والدوادمي والمجمعة ورفحا والعلا 16 مئوية.

وتبلغ درجة الحرارة الصغرى في مدن: بيشة 17 مئوية، والمدينة المنورة 18، وشرورة ووادي الدواسر 19، ومكة المكرمة وجدة 24، والوجه 21، وينبع 22، والقنفذة 25، وجازان 26 مئوية.

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