مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ 34 مئوية و3 مدن تسجل الأدنى

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توقّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مدينة مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ34 مئوية، فيما سجلت كل من طريف والقريات وحائل أقل درجة حرارة بـ 9 درجات مئوية.
وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة 34 درجة مئوية، يليها الوجه وينبع وشرورة بـ 33 درجة مئوية، فيما سجلت جدة وجازان 32 درجة مئوية، والقنفدة 31 درجة مئوية، والمدية المنورة ووادي الدواسر والعلا ونجران 30 درجة مئوية.
أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن فجاءت كالتالي: طريف والقريات وحائل 9 درجات مئوية يليها سكاكا بـ 10 درجات مئوية، وأبها وتبوك وحفر الباطن ورفحاء والدهناء 11 درجة مئوية ، والطائف والمجمعة والتنهات والباحة 12 درجة مئوية.
ومن جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والرياض، في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة والقصيم كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.