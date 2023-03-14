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وفقًا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد

مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ 34 وتبوك والطائف الأدنى

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٢ صباحاً
مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ 34 وتبوك والطائف الأدنى
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مدينة مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ 34 درجة مئوية، بينما سجلت تبوك والطائف أدنى درجة حرارة بـ 10 درجات مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة 34 درجة مئوية  جدة 31 مئوية، وجازان 30 درجة مئوية، والمدينة المنورة وينبع والعلا ووادي الدواسر والقنفذة عند 29 درجة مئوية، كما سجلت الرياض والأحساء وعرعر  28 درجة مئوية.

الصغرى

أما درجة الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالتالي: تبوك والطائف 10 درجات مئوية، والباحة وطريف 11 درجة مئوية، وأبها وحائل والصمان والدهناء والمجمعة والقريات 12 درجة مئوية، ورفحاء وبريدة وعرعر 13 درجة مئوية، وسكاكا والتنهات 13 درجة مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة تتهيأ لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك يمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة كما لا يستبعد تساقط الثلوج على أجزاء من مرتفعات (جبل اللوز- علقان), يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من تلك المناطق يمتد تأثير الانخفاض على أجزاء من منطقة حائل, في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقة الرياض خاصة الجنوبية منها ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

 

 

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