مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ 37 مئوية وطريف الأدنى

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ37 مئوية، فيما سجلت مدينة طريف أدنى درجة حرارة بـ9 درجات مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، جاءت كالتالي: مكة المكرمة 37 مئوية، شرورة 34 مئوية، المدينة المنورة والقنفدة وجازان 33 مئوية، جدة ووادي الدواسر والعلا 32 مئوية، نجران والأحساء 31 مئوية، الدمام وبيشة والخرج 30 مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى جاءت كالتالي: طريف 9 درجات مئوية، القريات 10 مئوية، حائل 11 مئوية، أبها وتبوك وبريدة الباحة وعرعر وسكاكا ورفحاء 12 مئوية، المجمعة والطائف 13 مئوية، الدوادمي والصمان والتنهات والدهناء وحفر الباطن 14 مئوية، الرياض 15 مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الأربعاء – بمشيئة الله تعالى -، نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف، وسماء صحو إلى غائم جزئياً على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير، وطقس مستقر على معظم مناطق المملكة.