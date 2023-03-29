مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ 37 مئوية وطريف الأدنى

عبدالعزيز التويجري رئيس الرائد سابقًا: تعبنا من إدارة فهد المطوع وأطلب رحيله اكتشاف ثقب أسود أكبر من كتلة الشمس بـ 33 مليار ضعف رئيس الاتحاد: دعم 3 جهات ساهم في دفعنا لـ 120 مليون ريال للرخصة الآسيوية حالة من الحزن إثر وفاة طفل يوتيوبر بحادث سير علامة مرورية تساعدك على معرفة موقعك أثناء الحالات الطارئة أنمار الحائلي: من الممكن ضم دي ماريا لـ الاتحاد وهدفنا صفقات أكبر لحظة اندلاع حريق داخل سجن بالمكسيك ومصرع 40 مهاجرًا جمعية المودة تخدم 500 ألف أسرة خلال 20 عامًا هازارد يتعرض لموقف محرج في ريال مدريد عاصفة قوية تضرب سوريا وتخلف قتلى بينهم أطفال
توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ37 مئوية، فيما سجلت مدينة طريف أدنى درجة حرارة بـ9 درجات مئوية.
وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، جاءت كالتالي: مكة المكرمة 37 مئوية، شرورة 34 مئوية، المدينة المنورة والقنفدة وجازان 33 مئوية، جدة ووادي الدواسر والعلا 32 مئوية، نجران والأحساء 31 مئوية، الدمام وبيشة والخرج 30 مئوية.
أما درجات الحرارة الصغرى جاءت كالتالي: طريف 9 درجات مئوية، القريات 10 مئوية، حائل 11 مئوية، أبها وتبوك وبريدة الباحة وعرعر وسكاكا ورفحاء 12 مئوية، المجمعة والطائف 13 مئوية، الدوادمي والصمان والتنهات والدهناء وحفر الباطن 14 مئوية، الرياض 15 مئوية.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الأربعاء – بمشيئة الله تعالى -، نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف، وسماء صحو إلى غائم جزئياً على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير، وطقس مستقر على معظم مناطق المملكة.