مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ 37 مئوية وطريف والقريات الأدنى

توقّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مدينة مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ 37 درجة مئوية، بينما سجلت طريف والقريات أدنى درجة حرارة بـ 10 درجات مئوية.

الدرجات الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة بـ 37 درجة مئوية، يليها جدة بـ 36 درجة مئوية، والمدينة المنورة وينبع والقنفدة بـ 35 درجة مئوية، الأحساء 34 درجة مئوية، والدمام وبريدة وجازان والصمان والتنهات ووادي الدواسر والعلا والخرج والدهناء بـ 33 درجة مئوية.

الدرجات الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن فجاءت كالتالي: طريف والقريات بـ 10 درجات مئوية يليها عرعر 12درجة مئوية ، والباحة وأبها 13 درجة مئوية، وتبوك والطائف 14 درجة مئوية، وحائل ورفحاء 15 درجة مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك على أجزاء من مناطق القصيم، حائل وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية (رفحاء) وكذلك الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن) والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.