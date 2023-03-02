مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 35 مئوية

أوضح المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أن مكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة اليوم بـ35 درجة مئوية.

وأوضح المركز، عبر حسابه في “تويتر”، أن كلا من حائل وطريف سجلتا أدنى درجة حرارة بـ9 درجات مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المسجلة اليوم بمدن المملكة:

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل.