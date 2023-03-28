مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 35 مئوية

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ35 مئوية، فيما سجلت مدينة طريف أدنى درجة حرارة بـ8 درجات مئوية.
وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، جاءت كالتالي: مكة المكرمة 35 مئوية، شرورة 34 مئوية، جازان 33 مئوية، الأحساء 32 مئوية، المدينة المنورة وجدة والقنفدة ووادي الدواسر 31 مئوية، الدمام ونجران والخرج والعلا وينبع 30 مئوية.
أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، جاءت كالتالي: طريف 8 درجات مئوية، القريات 9 مئوية، وحائل وعرعر وسكاكا 11 مئوية، وأبها وتبوك وبريدة والباحة ورفحاء والطائف 12 مئوية، والمجمعة 13 مئوية، والدوادمي والصمان والدهناء 14 مئوية، والرياض 15 مئوية، والعلا 16 مئوية.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير كذلك على أجزاء من جنوب المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.