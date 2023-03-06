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أبها والباحة وطريف الأدنى بـ 12 مئوية

مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 37 مئوية

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٦ صباحاً
مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 37 مئوية
المواطن - فريق التحرير

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توقّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مدينة مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ 37 درجة مئوية، فيما سجلت أبها والباحة وطريف أدنى درجة حرارة عند 12 مئوية.

 الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة بـ 37 درجة، كما سجلت المدينة المنورة والقنفذة وينبع والأحساء 35 درجة مئوية، فيما سجلت الدمام والخرج 34 درجة مئوية ، كما سجلت الرياض وبريدة ووادي الدواسر وشروره والعلا والدهناء والتنهات والصمان والدوامي 33 درجة مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن فجاءت كالتالي: أبها وطريف والباحة 12 درجة مئوية، يليها القريات 13 درجة مئوية، وتبوك 14 درجة مئوية، والطائف 15 درجة مئوية، ونجران وسكاكا وعرعر وحائل 16 درجة مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك على أجزاء من مناطق تبوك، القصيم، حائل وتمتد إلى أجزاء من الحدود الشمالية (رفحاء) وكذلك الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن) والأجزاء الغربية من منطقة الرياض, كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الغربية من الحدود الشمالية (طريف)،الجوف (القريات) ومنطقه حائل.

 

 

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