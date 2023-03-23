مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ33 مئوية

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن المدن التي سجلت أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم الخميس في المملكة.

مكة تسجل أعلى حرارة

وأوضح المركز في تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر”، أن أعلى درجة حرارة سجلتها مكة المكرمة اليوم بـ33 درجة مئوية.

طريف تسجل أدنى حرارة

وأبان المركز أن مدينة “طريف” سجلت أدنى درجة حرارة حيث سجلت 8 درجات مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن المملكة :