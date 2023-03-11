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مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة عند 33 مئوية وطريف الأدنى

السبت ١١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠١ مساءً
مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة عند 33 مئوية وطريف الأدنى
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة في المملكة اليوم السبت، حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة عند 33 مئوية، فيما سجلت طريف الأدنى عند 7 درجات مئوية.

أعلى وأقل درجة حرارة

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن درجة الحرارة في مكة المكرمة سجلت 33 درجة مئوية، وسجلت شرورة وينبع 32 درجة مئوية.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل وتمتد إلى الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك، كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية و الرياض.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي:

 

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