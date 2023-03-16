توقعات بتراجع الحالة الممطرة على المملكة وظائف بـ الشركة السعودية للاستثمار الزراعي “سالك” قطار يحمل مواد خطرة يخرج عن مساره السفير الروسي بواشنطن: الاعتداء على طائراتنا إعلان حرب ناسا تقدم بذلة جديدة لرواد الفضاء بإمكانيات عصرية مكة المكرمة تُسجل أعلى درجة حرارة بـ 33 مئوية رافد : 980 ألف طالب وطالبة استفادوا من خدمة النقل المدرسي الهيئة السعودية للملكية الفكرية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات صندوق التنمية السياحي يعلن بدء التقديم في برنامج علو السياحة 2023 للجنسين حساب المواطن يوضح سبب عدم وجود أيقونة تقديم الطلب لدى البعض
كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدن التي تسجل اليوم الخميس أعلى وأدنى درجة حرارة بين مدن المملكة.
وأوضح المركز في تغريدة على “تويتر”، أن مدينة مكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة اليوم بـ33 درجة مئوية.
وأشار المركز إلى أن مدينة “طريف” سجلت أدنى درجة حرارة بـ6 درجات مئوية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المسجلة على مدن المملكة: