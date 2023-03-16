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طريف الأقل حرارة بـ 6 مئوية

 مكة المكرمة تُسجل أعلى درجة حرارة بـ 33 مئوية

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٧ صباحاً
 مكة المكرمة تُسجل أعلى درجة حرارة بـ 33 مئوية
المواطن - فريق التحرير

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كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدن التي تسجل اليوم الخميس أعلى وأدنى درجة حرارة بين مدن المملكة.

وأوضح المركز في تغريدة على “تويتر”، أن مدينة مكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة اليوم بـ33 درجة مئوية.

طريف تسجل أقل حرارة

وأشار المركز إلى أن مدينة “طريف” سجلت أدنى درجة حرارة بـ6 درجات مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المسجلة على مدن المملكة:

 

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